На Аляске погиб самый богатый человек Чехии

Главное: Пять человек погибли в авиакатастрофе на Аляске. Среди жертв – чешский миллиардер Петр Келлнер.

Детали: На Аляске близ ледника Кник произошла авиакатастрофа. В ней погибли пять человек.

Уже известно, что одной из жертв ЧП стал самых богатый человек Чехии Петр Келлнер. Состояние 56-летнего миллиардера оценивается в районе 19 миллиардов долларов. Финансист был основателем и владельцем компании PPF Group, а также банка Home Credit.

Всего на борту находились шесть человек – одному из них удалось выжить, его уже обнаружили спасатели.

Кроме этого отмечается, что трагедия произошла еще в субботу, но известно о ней стало лишь сегодня.

Сейчас следствие пытается выяснить причины случившегося.

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