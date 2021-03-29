На Аляске погиб самый богатый человек Чехии

Главное: Пять человек погибли в авиакатастрофе на Аляске. Среди жертв – чешский миллиардер Петр Келлнер.
Детали: На Аляске близ ледника Кник произошла авиакатастрофа. В ней погибли пять человек.
Уже известно, что одной из жертв ЧП стал самых богатый человек Чехии Петр Келлнер. Состояние 56-летнего миллиардера оценивается в районе 19 миллиардов долларов. Финансист был основателем и владельцем компании PPF Group, а также банка Home Credit.
Всего на борту находились шесть человек – одному из них удалось выжить, его уже обнаружили спасатели.
Кроме этого отмечается, что трагедия произошла еще в субботу, но известно о ней стало лишь сегодня.
Сейчас следствие пытается выяснить причины случившегося.
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