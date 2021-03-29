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Новости > Стало известно, когда в ЕС введут паспорта вакцинации

Стало известно, когда в ЕС введут паспорта вакцинации

Александр Панько
29.03.21 09:16
179
Стало известно, когда в ЕС введут паспорта вакцинации

Главное: С середины июня для всех граждан ЕС будет доступен сертификат здоровья, который будет содержать, в том числе, и информацию о вакцинации против коронавируса. Сертификат можно скачать в смартфон, либо же распечатать.

Детали: Единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию, Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI.

По его словам, сертификат можно скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.

«Он не будет обязательным, но авиакомпании могут его требовать», — сказал Бретон.

По его словам, документ с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

Этот сертификат будет согласован между государствами-членами; европейские граждане, которые захотят его получить, должны будут запросить его в своей стране.

«Его цель — восстановить движение, обрести нормальную жизнь» и «способность двигаться без риска для себя или других», — сказал Бретон.

В тему: В апреле минувшего года в ВОЗ предостерегали власти различных стран от внедрения «иммунных паспортов».

Тэги: общество, здоровье, мир, вакцинация, коронавирус

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