Британские ученые узнали о COVID-19 кое-что странное и любопытное

Главное: Выявлена связь между COVID-19 и чувством стыда. Ученые говорят, что оно мешает победить пандемию.

Детали: Найдена весьма неочевидная связь между COVID-19 и чувством нашего стыда из-за болезни. О нем поведали исследователи из Кентского университета и университета Лидса Беккета.

В своей работе ученые заявили следующее: «Взаимосвязь между стеснением после заражения и игнорированием принципов социального дистанцирования действительно существует».

Они отмечают: «Из-за существующих в мире негативных социальных ярлыков пациенты намного реже сообщали о своем заражении в медицинские учреждения и даже стеснялись рассказать об этом своим родным».

Кроме этого специалисты говорят: «Отсутствие доверия к власти является еще одним фактором, влияющим на то, рассказывали ли люди другим о наличии заболевания или нет».

Поясняется следующая закономерность: «Когда правительства разрабатывают политику и правила для борьбы с этой заразой, они должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении может иметь неприятные последствия».

Приводятся такие характерные примеры: «В Южной Кореи и Италии люди куда более строго придерживаются установленных правил для борьбы с COVID-19, в то время как в США чаще игнорируют меры изоляции».

В тему: Украинцев пугают сложными временами из-за «британской» короны.