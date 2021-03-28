В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе

Главное: План вакцинации в Украине отстает вдвое от запланированного. В этом признался сам министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: В Украине отстают от плана вакцинации коронавируса почти в два раза от запланированного. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

Одной из причин этого являются организационные моменты, в частности, в работе пунктов вакцинации.

По его словам, мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который наметили.

«Там — не успели, а там — «у нас не было желающих», «а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца», «не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+», «а мы решили, что мы будем постепенно это открывать», «а у нас дала сбой система — мы не смогли отгрузить вакцину», — рассказал он.

В тему: В Министерстве здравоохранения решили изменить план вакцинации населения от коронавируса. Теперь вторую дозу мы будем ждать не 29 дней, а три месяца.