Украинцев предупредили о подорожании важного продукта

Главное: Украинцев готовят к тому, что молочные продукты в стране подорожают. Ожидается, что цены вырастут примерно на 1,5%.

Детали: В ближайшие месяцы в Украине ожидается рост цен на молоко и молочные продукты — кефир, сыр, масло. Об этом рассказала в эфире программы «Обратная связь» на телеканале «Украина 24» генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

«Молоко жирностью 2,5% в пленке, это самый социальный продукт, подорожает ориентировочно до 25 грн 40 коп., то есть плюс 40 коп. за следующие три месяца. Это примерно 1,5% подорожания. Если говорить о кефире, то он ориентировочно подорожает на 70 коп., до цены 31 грн 30 коп. за литр. Масло подорожает, очевидно, больше всего, так как это один из наиболее молокоемких продуктов, для производства 1 кг масла необходимо 20-25 литров молока. Подорожание на сырьевом рынке влечет за собой подорожание этого продукта, поэтому можем ожидать, что масло жирностью 72,5-73% подорожает до 3 грн на килограмме, то есть на пачке 200 грамм — плюс 60 коп.», — прогнозирует Лавренюк.

По ее словам, наименьшее подорожание продемонстрирует сыр, «так как в предыдущие кварталы он уже больше всего подорожал, более 3%».

«Ориентировочно на 90 коп. на килограмме, до 38-40 грн за пачку традиционной фасовки весом 160 грамм, если говорить о „Российском“ сыре жирностью 45%», — сообщила она.

В тему: В августе минувшего года Госслужба статистики опубликовала отчет, в соответствии с которым больше всего в стране также подорожали морковь и яблоки.