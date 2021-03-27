В ВОЗ скоро расскажут правду о происхождении коронавируса

Главное: Через несколько дней ВОЗ предоставит отчет о происхождении коронавируса. Работа над ним находится на финишной прямой.

Детали: Окончательный отчет специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые в январе-феврале находились в Китае для исследования происхождения COVID-19, будет готов уже через считанные дни. После этого он будет опубликован. Об этом заявил во время брифинга эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

По его словам, исследование состоит из сотен страниц и оно переведено на английский и китайский. Сейчас эксперты уже вплотную подошли к финишной прямой, и через несколько дней работа над отчетом завершится.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что доклад сначала получат страны-члены ВОЗ, а потом его выложат в открытый доступ.

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