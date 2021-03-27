В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз

Главное: В Украине ожидается до 25 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Такой прогноз дал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Об этом речь шла в эфире одного из телеканалов.

Министерство связывает это с распространением «британского» штамма коронавируса.

По словам Степанова, министерство в течение двух-трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.

«Когда мы прогнозируем, конечно, мы прогнозируем увеличение. В конечном случае, по нашим расчетам, мы можем выйти на 25 тысяч заболеваний в день», — сказал он.

Министр добавил, что третья волна коронавируса сопровождается новым штаммом коронавируса, который более агрессивный, чем другие.

«Трудный период будет у нас впереди, потому что еще две-три недели мы будем расти по разным регионам. Потому что третья волна сопровождается „британским“ штаммом коронавируса, он помолодел, втрое больше людей им заражаются, уменьшенный инкубационный период. Очень много тяжелых больных», — отметил Степанов.

В тему: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «британский» штамм коронавируса уже распространился по всей Украине. В связи с этим нас ждет очень тяжелый период третьей волны Covid-19.