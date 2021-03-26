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Новости > В Мариуполе от коронавируса умер младенец

В Мариуполе от коронавируса умер младенец

Агата Кловская
26.03.21 20:35
384
В Мариуполе от коронавируса умер младенец

Главное: В Мариуполе в больнице умер двухмесячный ребенок. До этого у него подтвердился коронавирус.

Детали: В Мариуполе умер двухмесячный ребенок, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает местное агентство 0629.

13 марта ребенок вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у него подтвердили COVID-19.

По словам главного детского инфекциониста городской больницы № 4 Андрея Серветника, у ребенка был недостаточный вес и ряд сопутствующих заболеваний. На момент госпитализации тест на коронавирус как у матери, так и у ребенка был отрицательным.

«Уже в больнице у матери поднялась температура, ей сделали повторный тест. Он оказался позитивным», — сказал он.

Через несколько дней COVID-19 подтвердили у младенца, после чего его перевели в реанимацию с дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией.

«Состояние ребенка было очень тяжелым. В реанимации он пробыл сутки, врачи сделали все возможное. Спасти мальчика не удалось», — добавил инфекционист.

В настоящее время специальная комиссия проводит расследование по факту смерти ребенка, а выводы будут сделаны после гистологического обследования. На это уйдет около двух месяцев. Это первый случай детской смерти от коронавируса в Мариуполе.

В тему: Украинцев пугают сложными временами из-за «британской» короны.

Тэги: Украина, общество, младенец, Мариуполь, новости Украины, коронавирус

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