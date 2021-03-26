Вторую дозу вакцины от коронавируса украинцам придется ждать дольше, чем планировалось

Главное: В Министерстве здравоохранения решили изменить план вакцинации населения от коронавируса. Теперь вторую дозу мы будем ждать не 29 дней, а три месяца.

Детали: В Украине уже более 170 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, а вот вторую ждать придется долго — три месяца. Минздрав решил увеличить интервал между прививками, сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет «Сегодня».

По его словам, с приходом в Украину препарата Covishield в планах было делать повторную прививку спустя 29 дней (в рекомендациях производителя — спустя 4-12 недель).

Однако 10 марта Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что наиболее эффективна вторая доза спустя 8-12 недель. В связи с этим Минздрав обратился к нашей национальной технической группе экспертов с просьбой пересмотреть и предоставить Минздраву рекомендации по наиболее оптимальному сроку для введения второй дозы вакцины.

«НТГЕИ рекомендовала Минздраву делать вторую прививку именно на 12 неделе (после первой дозы), поскольку есть доказательства, что эффективность и иммуногенность вакцины увеличивается к 12 неделе», — сказал Ляшко.

Санврач отметил, что первая доза защищает с 22 по 90-й день достаточно эффективно. Поэтому нужно пересмотреть подходы использования вакцины AstraZeneca, чтобы вторую прививку делать на 12-й неделе.

«Поэтому Минздравом были учтены рекомендации НТГЕИ и у нас отсрочена вторая прививка на 12-ю неделю, то есть на 90-й день», — подчеркнул Ляшко.

В тему: Накануне в Украину отправили почти 2 миллиона доз вакцины от коронавируса китайской фирмы Sinovac Biotech. Вакцина прошла все этапы клинических исследований и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии.