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Новости > Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает войну Украины с Россией

Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает войну Украины с Россией

Александр Панько
26.03.21 11:52
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Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает войну Украины с Россией

Главное: Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает, что Россия может вторгнуться на территорию Украины и определяет РФ как военного противника нашего государства.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 «О Стратегии военной безопасности Украины». Об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствующий указ № 121/2021 глава государства подписал 25 марта. Подобный стратегический документ в Украине появился впервые, он является документом оборонного планирования, цель которого — обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.

Стратегия определяет усилия, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины. Также в ней заложено предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины, прекращении временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины.

Одним из сценариев, который потребует применения сил безопасности и обороны является эскалация Россией вооруженной агрессии.

Отмечается, что украинская оборона не имеет целью достичь военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства.

Как на национальном, так и на региональном уровне Россия продолжает оставаться одним из самых угрожающих аспектов дестабилизации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе, в частности, из-за оккупации территории Грузии и Украины, препятствия судоходства в Черном и Азовском морях, попытках сохранить влияние на Беларусь.

Не исключено, что такое поведение Россия может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

Кроме того, основным риском в сфере военной безопасности является неспособность Украины обеспечить отпор и сдерживание вооруженной агрессии России, ввиду разницы военных потенциалов стран.

Стратегия является документом долгосрочного планирования и основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины.

В тему: На днях Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента.

Тэги: Украина, общество, Россия, политика, война, стратегия, Владимир Зеленский

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