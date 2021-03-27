Французы решили «увековечить» известную булку

Главное: Булку багет решили внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данной идеей загорелись власти Франции.

Детали: Власти Франции собираются добиваться того, чтобы всем известный багет был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила министр культуры страны Розелин Башло.

Чиновница сообщила, что багет является «живой частью национального наследия».

Она рассказала: «Это живая, но хрупкая часть нашей культуры, основанная на исключительном опыте мастеров и их приверженности красивой, но очень сложной работе».

Власти Франции считают: «Багет является благородным и обманчиво простым продуктом, который нас объединяет».

Ожидается, что заявка будет подана в ЮНЕСКО до конца месяца. Решение должны принять через полтора года – осенью 2022-го.

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