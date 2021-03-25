Главные новости за 25 марта 2021 года

— Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 362 человека. Заразились 16 669 людей.

— В Черновцах умер мужчина, который ранее был вакцинирован от коронавируса. Говорят, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

— В Украину отправили почти 2 миллиона доз вакцины от коронавируса китайской фирмы Sinovac Biotech. Вакцина прошла все этапы клинических исследований и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии.

— Черкасская и Николаевская области вошли в «красную зону» адаптивного карантина. Теперь в красной зоне карантина числятся 11 регионов, включая Киев. Еще 13 областей Украины — в оранжевой зоне.

— 27 марта в Киеве подорожает проезд в маршрутках. В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области заявили, что стоимость проезда в транспорте возрастет с 8 до 10 гривен.

— В связи с карантинными ограничениями в Киеве маршрутки вынуждены возить пассажиров по новым правилам. Многим людям это не нравится, и они забрасывают автобусы камнями, если те не останавливаются на остановках.

— Миллиардер Билл Гейтс считает, что к концу следующего года человечество должно вернуться к нормальной жизни. Это станет возможным благодаря увеличению масштабов вакцинации.