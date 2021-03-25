В Минздраве рассказали, сколько человек умерли в Украине от вакцины против коронавируса

Главное: Смерти двух человек, получивших первые дозы вакцины от коронавируса, не связаны с прививками. Эти случаи будут расследоваться отдельно.

Детали: За месяц вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано смертельных случаев. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались», — сказал министр.

Он добавил, что каждый такой случай будет расследоваться.

Также в Минздраве сообщили, что за время вакцинации не использовали 361 дозу вакцин.

В тему: На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный.

Позже в Минздраве назвали причину смерти женщины-военнослужащей, которая спустя два дня после прививки от коронавируса умерла.

В Черновцах умер мужчина, который ранее был вакцинирован от коронавируса.