Американцы поведали о небывалой пользе орехов

Главное: Ученые из США поведали о пользе орехов. Они могут спасти от инфаркта.

Детали: Орехи снижают риск инфаркта. Об этом говорят ученые из клиники Майо в США.

Отмечается, что включение их в рацион улучшает работу сердца.

Дело в том, сказано в их работы, что орехи снижают уровень липопротеинов низкой плотности и триглицеридов, которые, увы, способствуют образованию холестериновых бляшек в артериях.

Информируется о следующем: «При отсутствии медицинских противопоказаний в пищу можно употреблять любые орехи, поскольку практически все виды содержат ненасыщенные жиры, омега-3 жирные кислоты, клетчатку, витамин Е, растительные стеролы и L-аргинин».

В то же время орехи имеют высокую калорийность, из-за чего их лучше всего употреблять небольшими порциями, при этом лучше есть без сахара, соли или шоколада.

В тему: Найдена взаимосвязь между групповой крови человека и вероятностью инфаркта.