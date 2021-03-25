В Украине зафиксирована очередная смерть после вакцинации от коронавируса

Главное: В Черновцах умер мужчина, который ранее был вакцинирован от коронавируса. Говорят, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

Детали: В среду, 24 марта, в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины

Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

«24 марта в 7:10 в городской клинической больнице № 3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт», — говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield / AstraZeneca.

«Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу № 3, где лечился по поводу инсульта», — говорится в сообщении.

У мужчины не было противопоказаний к вакцинации. Перед прививкой мужчина чувствовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался.

«В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В тему: На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный.

Позже в Минздраве назвали причину смерти женщины-военнослужащей, которая спустя два дня после прививки от коронавируса умерла.