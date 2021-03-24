Ученые дали неутешительный прогноз мужчинам по смертности от коронавируса

Главное: Темпы развития коронавируса в Украине набирают обороты. Согласно данным ученых, мужчины от этой болезни умирают чаще, чем женщины.

Детали: У мужчин смертность от COVID-19 выше, чем у женщин. Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины, опубликованном во вторник, 23 марта.

По результатам исследования, падение ожидаемой продолжительности жизни при достижении возраста 65 лет было глубже для мужчин, чем для женщин, по сравнению с максимумом 2020 года.

Ожидаемая продолжительность жизни при достижении 65-ти лет (НАН). Фото: nas.gov.ua

Как говорится в докладе ученых НАН, по состоянию на декабрь 2020 года, падение ожидаемой продолжительности жизни при достижении 65-ти лет у мужчин было на 3 месяца больше, чем у женщин, с тенденцией к быстрому росту этого разрыва. Это соответствует данным о более высокой летальности от COVID-19 среди мужчин.

В тему: В Украине установлен новый рекорд смертности от COVID-19.