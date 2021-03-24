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Новости > На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный

На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный

Агата Кловская
24.03.21 11:11
1043
На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный

Главное: Накануне, спустя два дня после прививки от коронавируса, в Одесской области умерла женщина. В Минздраве призывают не делать поспешных выводов.

Детали: Во вторник, 23 марта, в Одесской области во внеслужебное время умерла женщина-военнослужащий по контракту. Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Как отметили в ведомстве, в воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС.

Как рассказал начальник медицинской службы воинской части, где умершая проходила службу, еще с утра вчерашнего дня жалоб на состояние здоровья женщина-военнослужащий не высказывала.

«Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью», — добавили в командовании.

Сегодня она внезапно потеряла сознание, после чего ей немедленно вызвали скорую помощь. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики провели реанимационные мероприятия, но они не увенчались успехом.

Пока неизвестно, связана ли смерть женщины с вакцинацией от коронавируса. На сегодня, 24 марта, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В свою очередь Министерство здравоохранения призвало общественность и средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей в Одесской области, которая недавно была привита от COVID-19. Точные причины смерти будут установлены судебно-медицинской экспертизой.

По предварительной информации, смерть военной наступила в результате острых расстройств кровообращения.

«Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни», — сообщили в Минздраве.

Военная получила прививку вакциной Covishield 21 марта. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться в зону операции Объединенных сил.

«Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», — говорится в заявлении.

После прививки, по состоянию на утро 23 марта, женщина жалоб на здоровье не высказывала.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно. Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей», — добавили в Минздраве.

В министерстве отметили, что по состоянию на 19 марта в мире ввели 397 млн доз вакцины от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, ни одного случая смерти от вакцины не зафиксировано.

В тему: Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич заявил, что вакцины от COVID-19 не убивают людей.

Тэги: общество, Одесса, смерть, Одесская область, вакцинация, новости Украины, вакцина от коронавируса

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