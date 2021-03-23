Шмыгаль отказывается покупать и производить «Спутник V», потому что служит «внешним игрокам», - Чаплыга

Западные производители вакцин от коронавируса не заинтересованы в том, чтобы производство вакцины «Спутник V» наладилось на украинском заводе «Биолек» в Харькове, как предлагает глава политсовета «ОПЗЖ» Виктор Медведчук. Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга и журналист Александр Фомин прокомментировали в Facebook заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, что Украина не будет покупать вакцину в России и не станет производить ее самостоятельно, передает from-ua.

«СЮР... Шмыгаль сообщил, что русскую вакцину не берем и не производим по политическим мотивам. И плевать на здоровье - это вопрос ПО-ЛИ-ТИ-КИ!», - подметил на своей странице в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

При этом публицист акцентировал внимание на двойные стандарты правительства Шмыгаля, напомнив, что Украина закупает в РФ электроэнергию, ТВЭЛы для атомных электростанций и вообще широкий спектр продукции, но при всем этом власть блокирует покупку / производство российской вакцины от COVID-19.

«Электрику можно, торговать оружием - можно... газ (через свои швейцарские прокладки) - можно, твэллы - можно, дизелюху - можно... А сыворотки, лекарства и вакцины - зась! Бо США и Британия (в рамках отсутствия внешнего управления) не велят! «Причина - это то, что мы обычно не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт», - ответил Шмыгаль», - процитировал премьер-министра аналитик.

Поэтому блогер сделал вывод, что Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля заботится не о гражданах Украины, а о выгоде внешних игроков.

«Т. е. все вокруг думают о СОБСТВЕННОЙ выгоде и ГРАЖДАНАХ, а наше правительство - о выгоде "внешних" и политике...», - резюмирвоал публицист.

«Простите, а мы точно УКРАИНСКОЕ правительство и УКРАИНСКУЮ власть выбирали? У меня как-то иначе сформировано представление о власти, для которой в приоритете интересы СОБСТВЕННОГО народа и СОБСТВЕННОЙ страны, а не "партнеров" и "кредиторов"...», - задался вопросом политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

С мнением публициств согласился и политический обозреватель Александр Фомин. Он добавил, что на самом деле Украина может сама производить вакцину на заводе «Биолек», но против этого выступают западные производители.

«Проблема намного глубже. На самом деле Украина может сама производить вакцину - например, на заводе «Биолек» в Харькове, как предлагает Медведчук. Но нынешняя власть боится такого варианта, потому что США и другие западные хозяева против», - подчеркнул журналист.

Фомин разъяснил, что, если Украина будет самостоятельно производить «Спутник V», как предлагает оппозиционный политик Виктор Медведчук, то может стать самостоятельным игроком на мировом рынке, против чего выступают корпорации-производители вакцины из США и других стран Запада.

«Если реализовать план по производству «Спутник V» - а технологии, лицензия, сырье есть, потому что об этом договорился Медведчук - тогда Украина может стать игроком на мировом рынке», - спрогнозировал журналист.

«А зачем корпорациям-мега-монстрам фармацевтики из США, Великобритании, ЕС конкуренты? Эпидемия идет второй год, на кону десятки, если не сотни миллиардов долларов прибыли. Понятно, что производители вакцин просто озолотятся. Поэтому конкуренты им не нужны. Вот Шмыгаль и другие «зеленые» и решают поставленную задачу - не дают Украине стать конкурентом для производителей AstraZeneca, Pfizer, Moderna и другим», - резюмирвоал политический обозреватель Александр Фомин.