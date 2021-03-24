Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Британские ученые рассказали о страшном вреде от бекона

Британские ученые рассказали о страшном вреде от бекона

Агата Кловская
24.03.21 07:00
1159
Британские ученые рассказали о страшном вреде от бекона

Главное: Ученые утверждают, что ежедневное употребление бекона увеличивает риск развития деменции. Также вредны  колбасные и сосисочные изделия.

Детали: Британские ученые из университета Лидса выявили страшный вред, который таит в себе бекон. Они говорят, что он вреден для мозга человека.

Специалисты четыре года (2006-2010) изучали медицинские карты людей в возрасте от 40 до 69 лет из национального биобанка. Всего были обработаны данные полумиллиона человек.

Сейчас же появились официальные результаты работы.

Выяснилось следующее: «Ежедневное употребление ломтика бекона (двадцати пяти граммов) увеличивает риск развития деменции на 44%».

По их словам, к таким же опасным продуктам можно отнести также различные колбасные и сосисочные изделия.

Также эксперты узнали, что «ежедневном употреблении пятидесяти граммов необработанного мяса, например, говядины или телятины, риск развития деменции снижается почти 20%».

В тему: Названы вирусы, которые могут вызвать онкологию.

Тэги: ученые, здоровье, мир, питание, бекон

Комментарии

Статьи

23.03.21 09:17

Кто вы, мистер Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
22.03.21 09:05

Львов против лидеров

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat
24.03.21 09:18

Габсбурги, мировая закулиса и Bellingcat

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Литературная критика: от Гоголя до Томпсона
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.03.21 09:53

Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
24.03.21 09:42

В Украине установлен новый рекорд смертности от COVID-19
24.03.21 09:36

Иностранцам усложнили въезд в Украину
24.03.21 09:01

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО
24.03.21 08:15

Найдена взаимосвязь между групповой крови человека и вероятностью инфаркта
24.03.21 07:00

Британские ученые рассказали о страшном вреде от бекона
24.03.21 00:05

Стало известно, какой витамин «замедляет» старение
23.03.21 21:22

Эксперт: Азербайджан существенно занижает число жертв войны в Карабахе
23.03.21 20:23

Коррупция во власти – истинная причина, почему Зеленский & Co не дают производить в Украине «Спутник V», как предлагает Медведчук, ‒ эксперты
23.03.21 20:13

Как оказалось, в Чернобыльской зоне происходит кое-что весьма странное
24.03.21 09:42

В Украине установлен новый рекорд смертности от COVID-19
24.03.21 09:36

Иностранцам усложнили въезд в Украину
24.03.21 09:01

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО
23.03.21 20:09

Локдаун в Киеве может закончиться раньше срока
23.03.21 18:59

Главные новости за 23 марта 2021 года
23.03.21 15:27

Жителей «красной» зоны заставляют носить маски даже на улицах и в парках
23.03.21 14:49

Пользователи смартфонов на Android столкнулись с серьезной проблемой
23.03.21 13:35

Со следующей недели в Украину просто так не въедешь
23.03.21 12:46

В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
23.03.21 09:20

COVID-19 в Украине обновил рекорд смертности
20.03.21 20:00

21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия
21.03.21 13:06

Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик
20.03.21 13:50

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
21.03.21 11:08

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 166 человек
21.03.21 12:24

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине
21.03.21 11:12

По прогнозам ученых, Арктика скоро может снова позеленеть и зацвести
21.03.21 15:11

На Полтавщине мужчина пытался «телепортироваться» домой, забравшись на крышу школы
20.03.21 11:52

Стало известно о влиянии погодных условий на скорость распространения COVID-19
20.03.21 13:03

В мире назревает катастрофическая нехватка еды
20.03.21 12:15

Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека
Фото и Видео
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
Появилось видео необычного водного ЧП в Египте
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
На Закарпатье задержали ну очень хитрых контрабандистов
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
В Киеве могут ввести спецпропуска для транспорта
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
Опубликовано видео, как Крым основательно занесло снегом
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
В киевском супермаркете охранник избил посетительницу за отказ надеть маску
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Появилось видео кровавой бойни в одном из американских супермаркетов
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Одессит выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Появилось видео прыжка (18+)
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека
Появилось видео, как рыбак эпично спас ребенка с льдины в Киеве
Появилось видео, как рыбак эпично спас ребенка с льдины в Киеве
В Украине разоблачили крупную финансовую пирамиду
В Украине разоблачили крупную финансовую пирамиду
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.