Британские ученые рассказали о страшном вреде от бекона

Главное: Ученые утверждают, что ежедневное употребление бекона увеличивает риск развития деменции. Также вредны колбасные и сосисочные изделия.

Детали: Британские ученые из университета Лидса выявили страшный вред, который таит в себе бекон. Они говорят, что он вреден для мозга человека.

Специалисты четыре года (2006-2010) изучали медицинские карты людей в возрасте от 40 до 69 лет из национального биобанка. Всего были обработаны данные полумиллиона человек.

Сейчас же появились официальные результаты работы.

Выяснилось следующее: «Ежедневное употребление ломтика бекона (двадцати пяти граммов) увеличивает риск развития деменции на 44%».

По их словам, к таким же опасным продуктам можно отнести также различные колбасные и сосисочные изделия.

Также эксперты узнали, что «ежедневном употреблении пятидесяти граммов необработанного мяса, например, говядины или телятины, риск развития деменции снижается почти 20%».

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