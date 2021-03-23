Со следующей недели в Украину просто так не въедешь

Главное: Для въезда в Украину иностранцы должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее решение уже обнародовано на сайте правительства.

Детали: Начиная с понедельника, 29 марта, все прибывающие в Украину иностранцы должны будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Соответствующее постановление Кабинета министров от 9 декабря обнародовано на сайте правительства.

Кроме того, граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, по прибытии должны будут уйти на двухнедельную самоизоляцию или иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 48 часов.

Самоизоляции не подлежат, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19:

— дети до 12 лет;

— водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, регулярных автобусов, воздушных и морских, речных судов, поездных и локомотивных бригад;

— те, кто перевозит гемопоэтические стволовые клетки.

При въезде из Крыма и с неподконтрольных территорий Донбасса самоизоляции не подлежат абитуриенты, студенты, представители международных миссий, сопровождающие лица. И те украинцы, которые готовы готовые вакцинироваться от COVID-19 в Украине при условии, что они есть в списке вакцинации.

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