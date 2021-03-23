Глава ВОЗ высказал все, что думает о богатых странах, которые не хотят делиться вакциной

Главное: В ВОЗ раскритиковали богатые страны за то, что вакцина от коронавируса неравно распределена. Также в организации назвали эту ситуацию «катастрофическим моральным провалом».

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. Об этом шла речь на брифинге ВОЗ в Женеве.

Он отметил, что разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.

Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире «катастрофическим моральным провалом».

«Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не предпринять срочных шагов для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения провала, но шокирует то, что мало было сделано для его предотвращения», — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны, которые вакцинируют сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет «жизней работников здравоохранения, пожилых и других групп риска в других государствах».

Габреисус подчеркнул, что это путь, ведущий к «самопоражению», поскольку, чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов, и будет расти риск того, что они начнут «избегать воздействия вакцин».

В тему: В Украине начинается второй этап вакцинации от коронавируса. В частности, готовится иммунизация семейных врачей. Через неделю должна начаться вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет.