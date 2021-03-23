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Новости > В Крыму стремительно пересыхают водохранилища. На очереди еще два

В Крыму стремительно пересыхают водохранилища. На очереди еще два

Александр Панько
22.03.21 22:16
380
В Крыму стремительно пересыхают водохранилища. На очереди еще два

Главное: В Крыму Симферопольское и Загорское водохранилища остаются в «мертвом объеме» и воду для снабжения населения оттуда брать невозможно. К этой же отметке приближаются еще два водохранилища.

Детали: В оккупированном Россией Крыму сохраняется крайне сложная ситуация с обеспечением населения питьевой водой. На полуострове ожидали, что таяние снегов сможет подпитать пересохшие водохранилища, однако за последнюю неделю существенных притоков не произошло. Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

На заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения в понедельник, 22 марта, подконтрольный РФ глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил: «По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они (притоки) немногим превышают суточный отбор. В течение ушедшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки».

А так называемое «министерство ЖКХ» Крыма сообщило, что два основных водохранилищ полуострова остаются на «мертвом объеме» и не наполняются. На такой отметке находятся Симферопольское и Загорское водохранилища и брать оттуда воду для снабжения населения уже невозможно.

К данной отметке, согласно мониторингу, также приближаются Балановское и Тайганское водохранилища.

В тему: В аннексированном Крыму решили подсчитать убытки, причиненные так называемой «водной блокадой». Также там решили судиться с Киевом.

Тэги: Украина, Крым, общество, вода, водохранилище, новости Украины

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