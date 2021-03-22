Фукс через Медведчука выпрашивает себе разрешение вернуться в Россию, - СМИ

Бизнесмен Павел Фукс, в отношении компаний которого СНБО ввел санкции 19 марта, якобы пытается договориться с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, чтобы тот помог ему уладить вопрос с уголовным преследованием в России. Об этом идет речь в материале «Медведчук в помощь. Подсанкционный Фукс пытается найти способ вернуться в Россию», опубликованном изданием «Олигарх».

По информации авторов статьи, после возвращения в Украину в 2015 году, Фукс, якобы не без помощи Игоря Коломойского, скупил с дисконтом токсичные активы «семьи Януковича». Однако сейчас, говорится в статье, «позиции Фукса всерьез пошатнулись. В отношении Коломойского введены санкции США, у самого Фукса положение не лучше. Теперь вот и у компаний Фукса отбирают лицензии, которые были, по сути, украдены у народа Украины».

«Все это подталкивает Фукса искать пути отступления из Украины, где для него становится слишком опасно. И хотя в украинской власти у Фукса еще есть сильный союзник в лице министра внутренних дел Арсена Авакова, которому Фукс помогает взять под контроль Харьков, в ручном режиме управляя нынешним и.о. мэра Игорем Тереховым, этой поддержки может оказаться недостаточно... Так что желание Павла Яковлевича дистанцироваться от Украины все сильнее и сильнее. Проблема только в том, что уезжать Фуксу сегодня особенно некуда. Самый простой вариант для него — вернуться в Россию, но там у бизнесмена уже давно серьезные проблемы», — говорится в статье.

Издание напоминает, что в России в отношении Фукса якобы расследуется несколько уголовных дел по статье «мошенничество», по одному из них он даже был заочно арестован. Также якобы Фукс подозревается в «участии в преступном сообществе» в Казахстане. Кроме того, подчеркивают авторы статьи, Фукс уже давно невъездной в США. «В 2017 году Фукса при попытке попасть в США задержали в аэропорту и после профилактической беседы выдворили из страны. Так что найти тихую гавань в Америке Фукс явно не сможет», — отмечает издание.

Также журналисты напоминают, что в 2018-м Фукс был якобы выдворен из Израиля «по соображениям безопасности». Также, по информации издания, «уголовное дело в отношении Фукса расследуется даже в Казахстане, где российско-украинского бизнесмена обвиняют в участии в преступном сообществе бывшего председателя совета директоров БТА-банка Мухтара Аблязова».

«Таким образом возможностей для маневров у Фукса практически не осталось и единственный приемлемый вариант — это искать возможности как-то уладить ситуацию в России. И именно в этом направлении, как утверждают наши источники, сейчас начал двигаться Фукс. О прекращении уголовного преследования в России Фукс пытается договориться через лидера партии ОПЗЖ и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, и готов, по словам источника, заплатить за решение своих проблем любые деньги», — пишет издание.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра. Санкции включают в себя блокировку активов, ограничение торговых операций и транзита ресурсов и обнуление лицензий на добычу газа. «В отношении 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны», — сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Как свидетельствуют материалы журналистских расследований, якобы как минимум, 16 компаний из 19-ти подсанкционных, через офшорные прокладки принадлежат Фуксу.