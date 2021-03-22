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Новости > Главные новости за 22 марта 2021 года

Главные новости за 22 марта 2021 года

Автор: «Фраза»
22.03.21 19:00
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Главные новости за 22 марта 2021 года

- В список красных карантинных зон Украины включили Сумскую область. Минздрав обновил данные.

- Когда Украина вступит в ЕС? Свой прогноз дал премьер-министр страны.

- В Тернополе бушевал пожар. Пострадали спасатели.

- Снегопады в Украине завершатся к концу недели. Прогноз дали синоптики.

- По словам исследователей, «британский» штамм COVID в Украине отличается критическими изменениями. Также врачи объяснили быстрый рост заболевших этим штаммом.

- В Украине прекратили деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали более 50 тысяч человек. Судя по всему, речь идет о пирамиде B2B Jewelry.

Тэги: общество, политика, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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