В «Буковельском» избирательном округе разница между 4-мя кандидатами-лидерами всего 1,5%, — политолог

После снятия Маруси Звиробий с выборов в избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области разница между четырьмя кандидатами составляет всего 1,5%. Об этом пишет политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook, сообщает «Деловая столица».

Также он опубликовал информацию о результатах опроса от 17 марта, по поддержке кандидатов по избирательному округу № 87, в состав которого входит «Буковель»:

М. Ноняк, самовыдвиженец — 18,6%

Р. Кошулинский, ВО «Свобода» — 18,2%

В. Вирастюк, «Слуга народа» — 17,3%

А.Шевченко, «За майбутне!» — 17,1%

Ю.Голиней, «Платформа общин» — 6,3%

«Как и писал ранее — настроения избирателей категорически изменились за последние несколько недель: партнер Коломойского — Шевченко продолжает терять лидерство, зато самовыдвиженец Ноняк и Кошулинский — вырвались вперед», — констатирует эксперт.

Выборы состоятся 28 марта, уже через неделю, и, по мнению Тарана, следует ожидать фальсификации и нарушения.

«Впереди избирателей Наддвирной ждет не простое завершение кампании. Вероятно усиление карантина, перекрытия трасс, всплеск заболеваемости. Ну и более чем уверен — попытки Шевченко фальсифицировать результаты и скупать голоса избирателей. Благо деньги есть — заработал во время карантина. За неделю думаю ситуация станет понятнее — наблюдаем», — пишет политолог.