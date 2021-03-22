Названа причина стремительного роста числа больных «британским» коронавирусом

Главное: По словам исследователей, «британский» штамм COVID в Украине отличается критическими изменениями. Также врачи объяснили быстрый рост заболевших этим штаммом.

Детали: Мутировавшие штаммы британского варианта Sars-Cov-2 стали причиной нынешней волны эпидемии в Украине, и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) НАН Украины на своей странице в Facebook.

Как отмечается, этот вариант вируса отличается критическими изменениями в его участках и более тяжелыми клиническими проявлениями.

Ученые отметили, что провели секвенирование 17 образцов, отобранных у больных с Ивано-Франковска, и двух — из Киева. Во всех образцах обнаружили новые мутации «британского» штамма коронавируса.

По данным исследователей, он отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе начался резкий всплеск заболевания.

«Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов „британца“ вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют тяжелее протекание коронавирусной болезни у людей», — считают в Институте.

По данным, обнародованным на днях руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего «британского» штамма.

«Можно говорить об очень опасной тенденциию замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которым украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы «британца», — подчеркнул директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Полученные учеными данные уже зарегистрировали в международной базе GISAID (глобальная научная инициатива и первоисточник, созданный в 2008 году, который обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса).

Отмечается, что информацией о вирусе ученые поделились с представителями ВОЗ, и они согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, который характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. В ВОЗ предостерегли о появлении других, еще более опасных штаммов, которые начали фиксировать в соседних странах Европы.

«Специалисты ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых ковид-мутантов, которые „заходят“ в страну, что позволит, при условии быстрого противоэпидемического реагирования, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии», — говорится в сообщении.

По словам врача-эпидемиолога Аллы Мироненко, инкубационный период «британского» штамма коронавируса длится от одного до трех дней. Именно поэтому так резко растет количество больных COVID-19.

«Я считаю, что это вторая волна, потому что первую волну на фоне того, что мы имели осенью, заметить невозможно. Она вызвана новым „британским“ штаммом коронавируса, который быстрее распространяется и имеет меньший инкубационный период», — сказала епидемиолог.

Алла Мироненко отметила, что карантин в первую очередь вводят для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему и растянуть во времени наплыв инфицированных.

Также эксперт напомнила, что дома стоит лечиться тем людям, которые не нуждаются в кислородной поддержке и манипуляциях, которых можно сделать только в больнице.

В тему: В Минздраве рассказали о распространении «британского» штамма коронавируса в Украине. Случаи подтверждены в Киеве и еще в трех областных центрах Украины.