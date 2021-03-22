Медведчук сделал все возможное, чтобы Украина одна из первых получила качественную вакцину, – Романченко

Сделав Украину полигоном для испытания индийской вакцины, украинская власть провалила кампанию по вакцинации. Об этом свидетельствует рост заболеваемости COVID-19 по всей стране. И это при том, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сделал все возможное, чтобы у украинцев была возможность прививаться качественной вакциной. Но для Президента Зеленского его рейтинг и политические амбиции находятся в большем приоритете, чем здоровье граждан. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал политический аналитик Виталий Романченко.

«Господин Медведчук имел возможность договориться с высшим руководством России о получении партии российской вакцины «Спутник V». Второй раз он уже договорился о том, что Украина получит технологии и лицензию на изготовление этой вакцины. Мы этот шанс упустили… Кто-то решил, что главное не защита здоровья населения, кто-то решил, что для него главное – его собственный рейтинг», – сказал эксперт.

Он уточнил, что уже многие европейские страны закупают российскую вакцину, так как ее эффективность составила свыше 90 %, и это первая вакцина, которая прошла три этапа клинических испытаний.

«Вот представьте, есть оппозиционный политик Виктор Медведчук, он говорит: “У меня есть возможность. Вот технология, вот украинское предприятие, оно готово изготавливать”. Это же будет вакцина украинского производства, но по российской технологии. Нет, нам говорят: “Закрываем глаза, нет Медведчука”», – отметил Романченко.

По мнению эксперта, кампания по вакцинации в Украине провалена. Об этом свидетельствует повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране.

«Как там Президент сказал? Украинцы не станут полигоном для испытания российской вакцины. Извините, мы сейчас полигон для испытания индийской вакцины. Это недаром сегодня такой высокий уровень заболеваемости в Киеве и по всей Украине. Это прямое следствие того, что вакцинацию провалили, что прививаемся не той вакциной», – резюмировал Виталий Романченко.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины – это преступление действующей власти.