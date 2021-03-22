На Черниговщине 7-летний мальчик наглотался таблеток, пока его мать находилась в алкогольной «отключке»

Главное: В Варвинскую центральную больницу доставили 7-летнего мальчика, который наглотался таблеток. В это время его мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Детали: В Черниговской области в больницу госпитализировали 7-летнего мальчика, который отравился таблетками. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местную полицию в понедельник, 22 марта.

Как отмечается, в Варвинскую центральную больницу в критическом состоянии был доставлен 7-летний житель села Леляки.

«Мальчик наглотался таблеток. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии. Его мать в это время находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Вчера ребенка перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Мальчик сейчас находится в сознании.

В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция устанавливает все обстоятельства этого инцидента.

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