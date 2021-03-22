Зеленский своими руками сажает Порошенко в президентское кресло, — блогер

На президентских выборах Петр Порошенко набрал бы 20,1% голосов избирателей, тем самым уже вплотную подбираясь к Зеленскому — у него 22,5%. Об этом в своем блоге на сайте «Корреспондент» написала психолог Екатерина Селантьева.

«Важно выделить для себя следующие моменты: по результатам системных опросов, последний год Зеленский мог соревноваться только с представителем „Оппозиционной платформы — За жизнь“, чей представитель долгое время был на втором месте в президентском рейтинге. Сейчас же после закрытия оппозиционных телеканалов, на второе место поднялся Порошенко, которого продолжают прославлять на его карманных каналах и ботофермах», — отметила она.

«Если взять во внимание то, что реальный уровень поддержки Зеленского народом стремительно падает, то вполне вероятно, что Порошенко скоро сможет возглавить президентский рейтинг. Еще пару-тройку раз Зеленский подпишет указы о санкциях против украинской оппозиции — и потеряет уровень поддержки окончательно. Тем самым собственноручно посадив Порошенко в президентское кресло», — подчеркнула Селантьева.