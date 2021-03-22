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Новости > Украинцы готовятся переходить на летнее время: что нужно помнить

Украинцы готовятся переходить на летнее время: что нужно помнить

Агата Кловская
22.03.21 14:10
166
Украинцы готовятся переходить на летнее время: что нужно помнить

Главное: Как и когда перейти на летнее время? Стало известно, о чем важно помнить.

Детали: Уже в ночь на воскресенье, 28 марта, украинцы перейдут на летнее время. Для этого в 3-00 нужно будет перевести стрелки на один час вперед.

Стоит уточнить, что ранее Верховная Рада так и не сумела проголосовать законопроект, который отменял нынешнее положение вещей, чтобы зафиксировать зимнее время UTC+2 по международной системе Coordinated Universal Time в Украине. Сейчас документ находится на доработке в комитете.

При этом возвращение на зимнее время по нынешнему закону «О порядке исчисления времени на территории Украины» произойдет в последнее воскресенье октября, когда стрелки нужно будет перевести на час назад.

Если, конечно, парламентарии не успеют проголосовать рассматриваемый законопроект. 

В тему: Ранее Украина сделала шаг к отмене летнего времени.

Тэги: общество, летнее время, часы, новости Украины

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