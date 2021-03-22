В ВОЗ назвали неожиданную возможную причину появления коронавируса

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения выдвинули любопытную версию распространения коронавирусной инфекции по миру. Также ученые сомневаются в искусственном происхождении вируса.

Детали: Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае. Международная группа экспертов с начала года расследовала происхождение вируса в китайском городе Ухань, пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, доклад об итогах расследования ожидается на этой неделе. Агентство допускает, что, скорее всего, этот отчет будет далеко не окончательным, поскольку запланированы дополнительные исследования, в том числе за пределами КНР.

Отмечается, что эксперты ВОЗ разработали несколько основных гипотез происхождения вируса. По их мнению, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно. Скорее всего, был еще промежуточный переносчик вируса.

Также исследователи сомневаются и в искусственном происхождении вируса, они не поддерживают версию о появлении вируса из-за утечки из лаборатории.

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