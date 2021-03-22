Премьер Украины прикинул, когда наша страна может вступить в ЕС

Главное: Когда Украина вступит в ЕС? Свой прогноз дал премьер-министр страны.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил перспективы нашей страны вступить в Евросоюз. Его цитирует издание Handelsblatt.

Глава правительства заявил: «Украина готова стать членом ЕС - мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею».

Он добавил: «Нашим желанием является в промежутке от пяти до десяти лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран».

По его словам, такие же сроки касаются и возможного вступления Украины в НАТО.

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