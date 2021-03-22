В Минздраве обновили список красных и оранжевых карантинных зон

Главное: В список красных карантинных зон Украины включили Сумскую область. Минздрав обновил данные.

Детали: Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон в Украине. Актуальный список был опубликован в понедельник, 22 марта.

Так, в красную зону добавили Сумскую область. Информируется, что тут уже более трех дней превышены два критических показателя: число выявленных случаев COVID-19 (24,7% при норме не более 20%), а также уровень госпитализаций (67,4 при действующей норме 60).

Добавим, что помимо Киева в красной зоне также остались Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

Что касается оранжевой карантинной зоны, то в ней находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

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