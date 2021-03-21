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Новости > Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик

Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик

Александр Панько
21.03.21 13:06
267
Британцы и японцы запустили с Байконура космический мусорщик

Главное: Компания Astroscale запустила с космодрома Байконур спутник Elsa-d, задачей которого является очистка космоса от мусора.

Детали: 20 марта с космодрома Байконур в Казахстане был запущен спутник Elsa-d японско-британской компании Astroscale. Как сообщает The Guardian, его работу будут контролировать из британского центра обслуживания в городе Гарвелл вблизи Оксфорда.

Ожидается, что он будет выявлять и прикрепляться к устаревшим спутникам, выталкивая их в атмосферу Земли для дальнейшего сгорания.

По оценке Европейского космического агентства, на сегодняшний день на орбите находится 3600 работающих спутников и 28000 обломков.

При тэом в следующем десятилетии планируется запуск более 10 000 спутников, преимущественно от спутниковых интернет-провайдеров.

В тему: 10 марта 2021 года ВВС США сообщили о взрыве своего метеорологического спутника в космосе. В результате на орбите образовались 16 обломков.

Тэги: космос, мусор, спутник, Байконур

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