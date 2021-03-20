СНБО вводит санкции против Януковича, Азарова и прочих «больших шишек». Появился список

Главное: СНБО вводит санкции против бывших высокопоставленных чиновников Украины. Среди них, в частности, Виктор Янукович и Николай Азаров.

Детали: В пятницу, 19 марта, Совет нацбезопасности и обороны принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Санкции ввели, в частности, против президента-беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Санкции были введены по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.

Как рассказал секретарь СНБО, в санкционном списке, кроме вышеупомянутых персонажей, оказались также:

— Сергей Абисов — так называемый «министр внутренних дел Крыма»;

— Николай Азаров — бывший премьер Украины;

— Сергей Аксенов, так называемый «глава Крыма»;

— Александр Бобков — бывший нардеп Украины;

— Валерий Грицай — бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;

— Константин Затулин;

— Петр Зима;

— Андрей Иванцов;

— Олег Кириллов;

— Вадим Колесниченко — бывший нардеп;

— Владимир Константинов;

— Сергей Кусюк — бывший командир полка «Беркут»;

— Павел Лебедев — бывший министр обороны Украины;

— Леонид Пасечник — главарь так называемой «ЛНР»;

— Александр Поддубов — экс-начальник райотдела милиции в Крыму;

— Наталья Поклонская — бывший так называемый «прокурор Крыма»;

— Виктор Пшонка — бывший генпрокурор Украины;

— Дмитрий Саламатин — бывший министр обороны Украины;

— Игорь Соркин — бывший глава Нацбанка Украины;

— Дмитрий Табачник — бывший министр образования Украины;

— Николай Ткаченко — бывший начальник Керченской милиции;

— Николай Федорян — экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;

— Николай Фиськов — так называемый «начальник криминальной милиции ЛНР»;

— Александр Черпицкий — бывший заместитель министра обороны;

— Ольга Чичилимова — экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.

«Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство — 99%, уже являются гражданами Российской Федерации», — заявил он.

В тему: 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении народного депутата Украины, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов: 112, NewsOne и ZiK. После этого они прекратили свое вещание.

Также стало известно, что СНБО ввел санкции в отношении 7 самолетов, имеющих отношение к Виктору Медведчуку.

В конце февраля СНБО расширил санкции еще на десять предателей Украины.