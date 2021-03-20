СНБО вводит санкции против Януковича, Азарова и прочих «больших шишек». Появился список

Главное: СНБО вводит санкции против бывших высокопоставленных чиновников Украины. Среди них, в частности, Виктор Янукович и Николай Азаров.
Детали: В пятницу, 19 марта, Совет нацбезопасности и обороны принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Санкции ввели, в частности, против президента-беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.
Санкции были введены по представлению Кабмина и СБУ. Санкции наложили на правоохранителей, которые изменили присяге и сейчас работают в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также на бывших чиновников. Против этих людей были наложены максимальные санкции.
Как рассказал секретарь СНБО, в санкционном списке, кроме вышеупомянутых персонажей, оказались также:
— Сергей Абисов — так называемый «министр внутренних дел Крыма»;
— Николай Азаров — бывший премьер Украины;
— Сергей Аксенов, так называемый «глава Крыма»;
— Александр Бобков — бывший нардеп Украины;
— Валерий Грицай — бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;
— Константин Затулин;
— Петр Зима;
— Андрей Иванцов;
— Олег Кириллов;
— Вадим Колесниченко — бывший нардеп;
— Владимир Константинов;
— Сергей Кусюк — бывший командир полка «Беркут»;
— Павел Лебедев — бывший министр обороны Украины;
— Леонид Пасечник — главарь так называемой «ЛНР»;
— Александр Поддубов — экс-начальник райотдела милиции в Крыму;
— Наталья Поклонская — бывший так называемый «прокурор Крыма»;
— Виктор Пшонка — бывший генпрокурор Украины;
— Дмитрий Саламатин — бывший министр обороны Украины;
— Игорь Соркин — бывший глава Нацбанка Украины;
— Дмитрий Табачник — бывший министр образования Украины;
— Николай Ткаченко — бывший начальник Керченской милиции;
— Николай Федорян — экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
— Николай Фиськов — так называемый «начальник криминальной милиции ЛНР»;
— Александр Черпицкий — бывший заместитель министра обороны;
— Ольга Чичилимова — экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму.
«Часть из этих людей, которые были гражданами Украины, подавляющее большинство — 99%, уже являются гражданами Российской Федерации», — заявил он.
В тему: 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении народного депутата Украины, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов: 112, NewsOne и ZiK. После этого они прекратили свое вещание.
Также стало известно, что СНБО ввел санкции в отношении 7 самолетов, имеющих отношение к Виктору Медведчуку.
В конце февраля СНБО расширил санкции еще на десять предателей Украины.