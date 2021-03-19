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Новости > Кого Азербайджан поселит близ границ Армении? — мнение эксперта

Кого Азербайджан поселит близ границ Армении? — мнение эксперта

Агата Кловская
19.03.21 22:11
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Кого Азербайджан поселит близ границ Армении? — мнение эксперта

Азербайджановед Анжела Элибегова в программе «Особое мнение» агентства «Новости-Армения» проанализировала ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Analitika.UA.

Эксперт рассказала, что непонятно, кого Азербайджан поселит близ границ Армении, поскольку беженцы не горят желанием вернуться, и часть из них, вероятнее всего, привезут насильно. Другая часть, по словам эксперта, сможет иммигрировать или согласится лишиться всех статусов, чтобы остаться жить в Азербайджане.

«Внутренняя социальная напряженность в Азербайджане, обусловленная возвращением беженцев, еще будет. Им (беженцам) обещают, что будут субсидировать, помогать, финансировать, но это будет нервировать рядовых азербайджанцев, поскольку они говорят, что 30 лет содержат за свой счет этих людей, а теперь, когда у них есть возможность вернуться, снова создаются проблемы», — объяснила она.

Элибегова сообщила, что если азербайджанцы не захотят вернуться, а президент Азербайджана Алиев все равно будет иметь проблему заселения территорий, могут возникнуть различные непонятные элементы: часто речь идет о туркоманах, сирийских наемниках и их семьях.

«Мы должны не допустить этого, для чего необходимы переговорщики с серьезных позиций», — сказала армянский эксперт.

AnalitikaUA.net напоминает, что по итогам второй войны за Карабах, к которому Азербайджан готовился более два десятка лет и потратил огромные ресурсы, так и не привел к вожделенному обретению Карабаха. Официальный Баку еще больше усугубил свое положение, допустив как сами выражаются на «суверенную территорию» Азербайджана, кроме армянских войск Карабаха, еще и миротворческих сил РФ, не считая турецких наблюдателей и боевиков с Ближнего Востока.

Теперь властям Азербайджана ничего не остается, как имитировать победителя во избежание внутриполитических волнений, ведь невозможно объяснить для чего были потрачены миллиарды долларов и жизни тысяч азербайджанских солдат, если в Карабахе продолжает существовать второе армянское государство – Республика Арцах, со своей армией, а к ним еще и присоединились миротворцы России.

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