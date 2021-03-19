В работе сервисов Facebook произошел очередной глобальный сбой

Главное: Европейские пользователи зафиксировали серьезный сбой в работе сервисов, принадлежащих компании Facebook.

Детали: В работе соцсетей и мессенджеров компании Facebook произошел глобальный сбой. Как свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает активность интернет-сервисов, пользователи из Европы массово жалуются на проблемы при попытке зайти в Facebook, Instagram и WhatsApp, а также с обновлениями их лент.

В частности, о проблемах с WhatsApp сообщили более 7 тыс. пользователей, сбои в Instagram за несколько минут зафиксировали около 15 тысяч человек. В том числе и из Украины.

Десктопные версии сайтов также работают с перебоями.

В тему: 10 декабря 2020 года сервисы Facebook, среди которых Messenger, Instagram и Whatsapp, подверглись с центрами в Европе и на Филиппинах.