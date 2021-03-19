Оксана Марченко в фильме «Паломница» показала уникальные кадры венчания с Виктором Медведчуком

В третьем фильме Оксаны Марченко «Паломница» раскрывается тема любви и Таинства венчания. В этой серии телеведущая поделилась уникальными кадрами своего венчания с Виктором Медведчуком в Крыму 17 лет назад, сообщает «Фокус».
Венчание уже известной на то время телеведущей и политика состоялось 17 лет назад в Форосской церкви в Крыму. Венчал Оксану Марченко и Виктора Медведчука тогдашний предстоятель УПЦ — Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).
«Мы часто шутим: „Я молилась — и Бог послал мне тебя, ты не молился — и тебе досталась я“. Вспоминая сегодня наше венчание, как будто путешествую во времени. Вот Блаженнейший Владимир, духовник нашей семьи. Светлейший человек, Царство ему небесное. Блаженнейший сам предложил нам обвенчаться в Форосской церкви. Это было очень трогательно», — рассказывает Оксана Марченко.
Как вспоминает телеведущая, Таинство венчания началось с обручения.
«Мы встали лицом к алтарю, и священник дал нам зажженные свечи, символизирующие чистоту помысла. Звучит молитва, которой Блаженнейший просит Бога о даровании нам детей, любви и других житейских благ. Мне всегда было интересно, почему кольца надевает священник и трижды обменивает их между венчающимися», — интересуется в фильме Оксана Марченко.
Наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря, архиепископ Обуховский Иона, принявший участие в съемках, поясняет:
«Перстень — это древнейший символ власти. То есть всегда кольцо означает власть над кем-то. Поэтому супругам — и мужу, и жене — дается перстень. Они взаимно друг над другом властвуют. Соответственно, один властвует, другой подчиняется, и наоборот», — говорит владыка.
Также Оксана Марченко напомнила, что в Таинстве венчания есть древние традиции. Например, вопросы, насколько взаимное решение вступить в брак является серьезным, обдуманным и искренним и не связаны ли брачующиеся какими-либо обещаниями перед другими людьми.
Или же использование венцов.
«Венец — это символ победы, в данном случае — символ победы над плотью. Потому что мы знаем, что исторически всегда люди вступали в брак в целомудренном состоянии. То есть они старались беречь девство. Когда на главу венчающихся возлагается венец — это венец победы. Победы над своей плотью, своими страстями. И вот они сейчас, как мученики, увенчиваются венцами, потому что они перетерпели, они победили плоть и получают достойную награду», — объясняет архиепископ Иона.
Также телеведущая поделилась воспоминаниями о том, как им с супругом во время венчания дали выпить вино из одной чаши.
«Вот нам дали испить одну чашу. Это значит, что отныне и радости, и горести мы будем делить пополам. Но самым удивительным для меня было сотворение одного целого из двух людей в этом Таинстве. Это происходит, когда священник трижды проводит пару вокруг аналоя», — говорит Оксана Марченко.
Владыка Иона поясняет, что круг — это символ вечности, и хождение трижды вокруг аналоя символизирует то, что супруги уже в вечности всегда будут супругами.
Напомним, что «Паломница» — это цикл фильмов о Боге. Проект — не художественный вымысел, а реальное паломничество Оксаны Марченко в православные монастыри Украины.
Третья серия снята в Ионинском и Ольшанском монастырях. Посмотреть ее вместе с первой и второй сериями о Киево-Печерской лавре можно на YouTube-канале Оксаны Марченко.
При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.
Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.
Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.