Оксана Марченко в фильме «Паломница» показала уникальные кадры венчания с Виктором Медведчуком

В третьем фильме Оксаны Марченко «Паломница» раскрывается тема любви и Таинства венчания. В этой серии телеведущая поделилась уникальными кадрами своего венчания с Виктором Медведчуком в Крыму 17 лет назад, сообщает «Фокус».

Венчание уже известной на то время телеведущей и политика состоялось 17 лет назад в Форосской церкви в Крыму. Венчал Оксану Марченко и Виктора Медведчука тогдашний предстоятель УПЦ — Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).

«Мы часто шутим: „Я молилась — и Бог послал мне тебя, ты не молился — и тебе досталась я“. Вспоминая сегодня наше венчание, как будто путешествую во времени. Вот Блаженнейший Владимир, духовник нашей семьи. Светлейший человек, Царство ему небесное. Блаженнейший сам предложил нам обвенчаться в Форосской церкви. Это было очень трогательно», — рассказывает Оксана Марченко.