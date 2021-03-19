Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Главные новости за 19 марта 2021 года

Главные новости за 19 марта 2021 года

Автор: «Фраза»
19.03.21 19:00
119
Главные новости за 19 марта 2021 года

- Жертвами коронавируса в Украине за сутки стали 262 человека. Заболели еще 15 850 людей.

- Спортивный арбитражный суд Лозанны поддержал решение о техническом поражении сборной Украины в матче со Швейцарией, который не состоялся из-за решения местного врача. При этом он признал, что Украина не виновата в сложившейся сиутации и просто стала жертвой обстоятельств.

- В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Также определились четвертьфинальные пары в Лиге Европы.

- В Химках в жилом доме произошел взрыв. Есть погибшие.

- Для детей запустят специальную версию Instagram. Ее разрабатывает Facebook.

- Как изменятся цены на нефть? Прогноз дали в Fitch Ratings.

Тэги: футбол, общество, мир, спорт, новости Украины, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

19.03.21 09:23

Самодельные «Грады». Часть 1. Бывший СССР

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
19.03.21 10:03

Таблица коэффициентов УЕФА: падаем, чтобы подняться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Мимика и жесты — вместо тысячи слов: Почему Зеленский врет, Порошенко манипулирует, а Марченко можно доверять
18.03.21 16:59

Мимика и жесты — вместо тысячи слов: Почему Зеленский врет, Порошенко манипулирует, а Марченко можно доверять

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.03.21 19:00

Главные новости за 19 марта 2021 года
19.03.21 17:07

Оксана Марченко в фильме «Паломница» показала уникальные кадры венчания с Виктором Медведчуком
19.03.21 16:59

За последний год украинцы стали счастливее
19.03.21 16:29

Депутаты серьезно облегчили жизнь должникам
19.03.21 16:25

Найдено научное обоснование мужской щедрости
19.03.21 15:56

Депутаты освободили производителей от ответственности за последствия вакцинации и ушли на карантин
19.03.21 15:23

Стали известны все ограничения и запреты, которые ждут киевлян в ближайшие три недели
19.03.21 15:07

Врач-священник УПЦ рассказал о признаках исцеления души от грехов
19.03.21 15:00

Ученые выяснили о жирафах кое-что странное
19.03.21 14:48

Швейцарский суд признал техническое поражение Украины в поединке со Швейцарией
19.03.21 19:00

Главные новости за 19 марта 2021 года
19.03.21 16:29

Депутаты серьезно облегчили жизнь должникам
19.03.21 15:56

Депутаты освободили производителей от ответственности за последствия вакцинации и ушли на карантин
19.03.21 15:23

Стали известны все ограничения и запреты, которые ждут киевлян в ближайшие три недели
19.03.21 14:48

Швейцарский суд признал техническое поражение Украины в поединке со Швейцарией
19.03.21 14:30

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы
19.03.21 11:56

Степанов честно признал, кто несет ответственность за медленный темп вакцинации в Украине
19.03.21 09:56

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 262 человека
18.03.21 23:47

«Динамо» и «Шахтер» синхронно вылетели из Лиги Европы
18.03.21 19:01

Главные новости за 18 марта 2021 года
14.03.21 09:32

Троих норвежских медиков госпитализировали с тромбами после вакцинации от коронавируса
14.03.21 11:57

Американцы поведали, как спать правильно
14.03.21 10:13

Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
13.03.21 17:07

Гривна начнет неделю с небольшого подорожания
16.03.21 05:17

Илон Маск официально стал королем
13.03.21 17:16

В Украине сильно испортится погода: повалит мокрый снег
13.03.21 15:16

В мире от ВИЧ-инфекции вылечился четвертый человек
13.03.21 14:29

На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ
14.03.21 11:24

Пенсионер в Англии случайно обнаружил на участке средневековый дворец
14.03.21 12:30

В «Динамо» назрел нешуточный конфликт между Луческу и самым высокооплачиваемым легионером
Фото и Видео
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
На Донетчине дети едва не сыграли в футбол боевой гранатой
На Донетчине дети едва не сыграли в футбол боевой гранатой
Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса
Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса
Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом
Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом
Стало известно, как будет выглядеть «гибкий» iPhone
Стало известно, как будет выглядеть «гибкий» iPhone
В Киеве забитый алкоголем внедорожник на полном ходу влетел в остановившийся на светофоре грузовик
В Киеве забитый алкоголем внедорожник на полном ходу влетел в остановившийся на светофоре грузовик
Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине во всем сознался
Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине во всем сознался
В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем
В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде
Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.