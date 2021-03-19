Депутаты освободили производителей от ответственности за последствия вакцинации и ушли на карантин

Главное: Верховная Рада освободила производителей вакцин от гражданской ответственности за любые последствия прививок и ушла на карантин до 13 апреля.

Детали: Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5247, который освобождает производителей от ответственности за вакцину от коронавируса. Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ поддержали 236 народный депутатов.

Как объяснил заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии журналистам, этот закон необходим для того, чтобы вакцина скорее могла попасть в Украину. «Мы делаем рамку, которая связана с тем, что производитель просит... И это будет предпосылкой, чтобы эта вакцина в Украине быстрее попала», — объяснил он, добавив, что ответственность за вакцину перед людьми будет нести государство.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона «обеспечит возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для специфической профилактики коронавирусной болезни, проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизирует риск усиления или повторной волны заболеваемости коронавирусной болезнью, что будет способствовать недопущению или, по крайней мере, смягчению нагрузки на систему здравоохранения и ослаблению широкомасштабной социальной и экономической дестабилизации, обеспечит возможность оперативного поступления на территорию Украины и применения в медицинской практике новых разработанных лекарственных средств и вакцин для лечения и профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)».

Медицинские работники освобождаются от ответственности, если они действовали согласно инструкции производителя вакцин. Правительство в течение 2 недель должно разработать механизм возмещения государством убытков в связи с возможными неблагоприятными последствиями.

В то же время депутатам не хватило голосов, чтобы поддержать законопроект, предусматривающий отмену перехода на летнее время. Как сообщает LB.ua, документ направлен на доработку комитету минимальным количеством голосов.

В соответствии с ним предлагается установить киевское время независимо от сезона — время часовой зоны, в которой расположена столица Украины — город Киев, которая соответствует второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 (зимнее время).

При этом, как сообщает «Украинская правда», депутаты приняли постановление, изменив график работы. В соответствии с обновленным графиком следующее пленарное заседание состоится 13 апреля.

В тему: 16 марта 2021 года Кабинет министров Украины внес законопроект, освобождающий производителей вакцин и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к вакцинации, от гражданской ответственности за любые последствия прививок.