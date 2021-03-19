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Новости > Врач-священник УПЦ рассказал о признаках исцеления души от грехов

Врач-священник УПЦ рассказал о признаках исцеления души от грехов

Александра Кудрявцева
19.03.21 15:07
165
Врач-священник УПЦ рассказал о признаках исцеления души от грехов

Главное: Кто признает грех, уже делает первый шаг к своему исцелению, кто побеждает грех, уже носит в себе Рай.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

Священнослужитель выделил два основных типа грехов.

«Первый — это первородный грех, который мы получили, можно сказать, в наследство от наших праотцев — прародителя Адама и прама Евы, которые были изгнаны из Священного Рая. Второй тип греха — это личный грех, это в частности нарушение заповедей Ветхого и Нового Заветов», — объяснил отец Ростислав.

Самым главным среди всех грехов, по убеждению отца Ростислава, который ссылается на труды святых отцов, есть грех гордыни.

«Родоначальником этого греха является денница, дьявол, который совершил революцию на небе, первым захотел встать на место Бога, стать таким, как Бог. Потом произошла трагедия. В Богом созданном Рае наши прародители — Адам и Ева — согрешили... Вместо того, чтобы прийти к Богу Отцу и сказать „Я — грешный“, Адам начал прятаться и винить свою Еву. Итак, можно сказать, что грех повредил человеческую природу, и вся история человечества страдает от этого», — отметил священник.

Он назвал смертные грехи, которые в свое время «диагностировал» и распределил святой Григорий Двоеслов.

«Первый грех — гордыня, или тщеславие. Вторым грехом выделяется зависть. Третья болезнь, опасная для души, — гнев. Четвертый грех — жадность. Пятый грех — лень. Шестой — сладострастие, или разврат. Седьмой — чревоугодие или обжорство», — перечислил семь смертных грехов священнослужитель и добавил, что это лишь главные из наших страстей.

Священник Ростислав Валихновский привел слова священномученика Петра Дамаскина, что «первым признаком здоровья души является видение грехов своих, бесчисленных как песок морской».

«Человек, который увидел грех, уже сделала первый шаг к своему исцелению. Господь стоит у двери и говорит нам: „Обратись, обратись ко Мне, открой дверь души своей, Я рядом, Я — Тот, Кто тебе поможет, и кроме тебя самого, кроме твоих ограниченных человеческих сил приду Я — твой Создатель“. В такой симфонии, в такой синергии происходит настоящее исцеление человека от греха, от всех грехов, по милости Божией», — напомнил священник.

Ростислав Валихновский рассказал, как Великий пост поможет исцелению души от грехов.

«Пост не только в том, чтобы воздерживаться от потребления скоромных продуктов, пост и в том, чтобы мы берегли нашу душу, наш разум, наше сердце от воздействия вредных информационных захватчиков, которые могут захватить нашу душу, если мы не будем внимательными и сильными. Избегайте излишних визуальных образов, социальных сетей, телевизора, раздражителей мира. Побудем в молчании, в тишине, сохраним нашу душу для того, чтобы лекарства поста подействовали», — призвал он и добавил, что полезность поста доказана и святыми, и даже учеными.

Так, в 2016 году японский ученый Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии за открытие аутофагии (аутофагия — один из способов избавления клеток от ненужных органелл, а также и организма от ненужных клеток — Ред.).

Священник Ростислав Валихновский отметил, что не следует забывать и о том, что пост мы должны дополнять молитвой и добрыми делами. Кроме того, следует помнить о главной цели поста — о покаянии, чтобы «мы увидели в себе первые начала Богом благословенного Рая».

В тему: Предстоятель УПЦ назвал отмену Крестного хода в Киеве духовным испытанием.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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