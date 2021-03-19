Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стали известны все ограничения и запреты, которые ждут киевлян в ближайшие три недели

Стали известны все ограничения и запреты, которые ждут киевлян в ближайшие три недели

Александр Панько
19.03.21 15:23
166
Стали известны все ограничения и запреты, которые ждут киевлян в ближайшие три недели

Главное: Киевская городская государственная администрация опубликовала перечень запретов и ограничений, которые будет действовать в городе на период с 20 марта по 9 апреля.

Детали: Постоянная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации обнародовала полный перечень запретов, которые будут действовать во время усиленного карантина. Как сообщает пресс-служба КГГА, в соответствии с протоколом заседания с 20 марта по 9 апреля запрещено:

— проводить религиозные богослужения, если не обеспечено наличии в сооружении, помещении не менее 10 квадратных метров на одного человека;

— осуществлять перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте, в количестве большем, чем 50% мест для сидения (перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты);

— принимать посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.д.). Разрешено делать доставку заказов, заказы на вынос и деятельность учреждений общественного питания в аэропорту;

— работу торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами (не более одного покупателя на 20 квадратных метров площади в учреждениях более 200 квадратных метров),

— прием посетителей магазинами, торгующими непродовольственными товарами (реализация указанной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос),

— прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

— прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии соблюдения карантинных мероприятий;

— прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

— проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей),

— работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов вечера до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

— деятельность непродовольственных рынков/павильонов и ярмарок;

— посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1 — 4 классов учреждений общего среднего образования;

— посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью и тому подобное.

Органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности предлагают по возможности перевести работников на дистанционную работу.

Районным органам власти поручили ограничить доступ посетителей в помещения управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, помещения ЦНАПов, за исключением исключительных случаев, а также доступ потребителей в сервисные центры «Центра коммунального сервиса».

В тему: 18 марта 2021 года городской голова Киева Виталий Кличко объявил об усилении карантина в столице.

Тогда же министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что нынешняя вспышка COVID-19 в Украине продлится до конца апреля.

Тэги: Киев, Киевская городская государственная администрация, здоровье, карантин, новости Украины, коронавирус, локдаун

Комментарии

Статьи

19.03.21 09:23

Самодельные «Грады». Часть 1. Бывший СССР

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
19.03.21 10:03

Таблица коэффициентов УЕФА: падаем, чтобы подняться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Мимика и жесты — вместо тысячи слов: Почему Зеленский врет, Порошенко манипулирует, а Марченко можно доверять
18.03.21 16:59

Мимика и жесты — вместо тысячи слов: Почему Зеленский врет, Порошенко манипулирует, а Марченко можно доверять

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.03.21 15:23

Стали известны все ограничения и запреты, которые ждут киевлян в ближайшие три недели
19.03.21 15:07

Врач-священник УПЦ рассказал о признаках исцеления души от грехов
19.03.21 15:00

Ученые выяснили о жирафах кое-что странное
19.03.21 14:48

Швейцарский суд признал техническое поражение Украины в поединке со Швейцарией
19.03.21 14:30

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы
19.03.21 13:49

Оксана Марченко выпустила новую серию «Паломницы» - о венчании
19.03.21 13:28

Американский спутник загадочно взорвался прямо на орбите Земли
19.03.21 12:46

Стало известно, как в этом году будет проходить церемония награждения «Оскаром»
19.03.21 12:27

Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
19.03.21 12:15

Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c 50-летием монашеского пострига
19.03.21 15:23

Стали известны все ограничения и запреты, которые ждут киевлян в ближайшие три недели
19.03.21 14:48

Швейцарский суд признал техническое поражение Украины в поединке со Швейцарией
19.03.21 14:30

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы
19.03.21 11:56

Степанов честно признал, кто несет ответственность за медленный темп вакцинации в Украине
19.03.21 09:56

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 262 человека
18.03.21 23:47

«Динамо» и «Шахтер» синхронно вылетели из Лиги Европы
18.03.21 19:01

Главные новости за 18 марта 2021 года
18.03.21 17:37

Имел право на самозащиту: Сергея Пашинского оправдали
18.03.21 15:54

В Украине стремительно растет количество повторных заражений коронавирусом
18.03.21 12:18

Киев усиливает карантин: стали известны ограничения, которые введут
14.03.21 09:32

Троих норвежских медиков госпитализировали с тромбами после вакцинации от коронавируса
14.03.21 11:57

Американцы поведали, как спать правильно
14.03.21 10:13

Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
13.03.21 17:07

Гривна начнет неделю с небольшого подорожания
16.03.21 05:17

Илон Маск официально стал королем
13.03.21 17:16

В Украине сильно испортится погода: повалит мокрый снег
13.03.21 15:16

В мире от ВИЧ-инфекции вылечился четвертый человек
13.03.21 14:29

На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ
14.03.21 11:24

Пенсионер в Англии случайно обнаружил на участке средневековый дворец
14.03.21 12:30

В «Динамо» назрел нешуточный конфликт между Луческу и самым высокооплачиваемым легионером
Фото и Видео
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
На Донетчине дети едва не сыграли в футбол боевой гранатой
На Донетчине дети едва не сыграли в футбол боевой гранатой
Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса
Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса
Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом
Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом
Стало известно, как будет выглядеть «гибкий» iPhone
Стало известно, как будет выглядеть «гибкий» iPhone
В Киеве забитый алкоголем внедорожник на полном ходу влетел в остановившийся на светофоре грузовик
В Киеве забитый алкоголем внедорожник на полном ходу влетел в остановившийся на светофоре грузовик
Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине во всем сознался
Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине во всем сознался
В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем
В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде
Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.