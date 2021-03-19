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Новости > Швейцарский суд признал техническое поражение Украины в поединке со Швейцарией

Швейцарский суд признал техническое поражение Украины в поединке со Швейцарией

Александр Панько
19.03.21 14:48
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Швейцарский суд признал техническое поражение Украины в поединке со Швейцарией

Главное: Спортивный арбитражный суд Лозанны поддержал решение о техническом поражении сборной Украины в матче со Швейцарией, который не состоялся из-за решения местного врача. При этом он признал, что Украина не виновата в сложившейся сиутации и просто стала жертвой обстоятельств.

Детали: Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененному поединку Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария — Украина, который должен был состояться 17 ноября 2020 года. Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, в своем постановлении CAS назвал сборную Украины «жертвой» эпидемии COVID-19.

«Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19», — говорится в решении суда.

При этом подчеркивается, что Украина не виновата в том, что власти кантона Люцерн ввели карантин и запретили проведение матча.

В тему: 17 ноября 2020 года в связи со вспышкой коронавируса в составе сборной Украины по футболу решающий поединок Лиги наций против Швейцарии был отменен. Соответствующее решение принял врач кантона Люцерн.

Когда же члены украинской футбольной делегации прибыли в Киев и сдали тесты на коронавирус, то абсолютно у всех результаты оказались негативными.

Тэги: Украина, футбол, сборная Украины, карантин, УЕФА, Швейцария, спорт, коронавирус, COVID-19

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