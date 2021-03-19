Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы

Главное: В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Также определились четвертьфинальные пары в Лиге Европы.

Детали: Сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. По результатам жеребьевки в четвертьфинале самого престижного клубного турнира Европы встретятся:

«Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция);

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);

«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);

«Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля. Начало игр — в 22:00 по Киеву.

Четвертьфинальные пары Лиги Европы выглядят так:

«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия);

«Аякс» (Голландия) — «Рома» (Италия);

«Динамо» (Хорватия) — «Вильяреал» (Испания).

Первые матчи 1/4 финала ЛЕ пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля.

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