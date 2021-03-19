Американский спутник загадочно взорвался прямо на орбите Земли

Главное: ВВС США сообщили о взрыве своего метеоролигческого спутника в космосе. В результате на орбите образовались 16 обломков.

Детали: Недействующий метеорологический спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США, известный как NOAA-17, взорвался в космосе. Как сообщается на официальной странице 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Twitter, инцидент произошел 10 марта.

В настоящее время на околоземной орбите отслеживается 16 обломков космического аппарата. Причины случившегося не сообщаются, однако известно, что это не связано со столкновением с другим космическим объектом.

В тему: 5 декабря 2015 года в плотных слоях атмосферы над Атлантикой сгорел российский космический аппарат «Канопус-СТ» в связке с блоком выведения «Волга» после неудачного завершения запуска с космодрома Плесецк.

В начале января 2019 года российский военный спутник «Космос-2430» сгорел в небе над Новой Зеландией. Это случайно заснял телеканал Fox во время трансляции матча по крикету.