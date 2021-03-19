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Новости > Стало известно, как в этом году будет проходить церемония награждения «Оскаром»

Стало известно, как в этом году будет проходить церемония награждения «Оскаром»

Агата Кловская
19.03.21 12:46
178
Стало известно, как в этом году будет проходить церемония награждения «Оскаром»

Главное: Церемония вручения кинопремии «Оскар» в этом году пройдет пройдет 25 апреля в очном формате в Лос-Анджелесе.

Детали: Организаторы церемонии вручения кинопремии «Оскар» окончательно приняли решение провести ее в очном формате. Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на их открытое письмо номинантам, они пообещали, что все будет происходить в безопасном для участников формате.

В частности, на мероприятии будет организована система экспресс-тестирования на коронавирус, а участники будут обязаны соблюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли на «Оскар».

При этом организаторы мероприятия особо подчеркнули, что вариант с участием в церемонии по Zoom не предусмотрен.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса вручение «Оскара» в этом году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля. Площадкой для «Оскара» станет театр Dolby в Лос-Анджелесе.

Претенденты на премию были объявлены 15 марта. На награды в номинации «Лучший фильм» в этом году претендуют «Отец» Флориана Зеллера, «Манк» Дэвида Финчера, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Перспективная девушка» Эмеральд Феннелл, «Суд над Чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Иуда и Черный Мессия» Шака Кинга и «Звук металла» Дариуса Мардера.

Справка: Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар» — одна из старейших и престижных регулярных наград, вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Была создана главой американской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» Луисом Бартом Майером в 1929 году для поощрения деятелей кино, внесших значительный вклад в кинематограф США и его развитие.

В тему: По мнению букмекеров авторитетной британской конторы William Hill, лучшим фильмом станет «Земля кочевников», которую сняла 38-летний режиссер Хлоя Чжао. Картина уже получила главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля. На ее победу ставят 2 к 1.

Тэги: США, кинопремия, Оскар, Голливуд, церемония, Лос-Анджелес, культура

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