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Новости > Нарколог поведал, как пить алкоголь с минимальным вредом

Нарколог поведал, как пить алкоголь с минимальным вредом

Александр Панько
19.03.21 20:25
805
Нарколог поведал, как пить алкоголь с минимальным вредом

Главное: Как правильно пить алкоголь, чтобы ущерб для организма был минимальным? Об этом поведал нарколог.

Детали: Российский нарколог Алексей Казанцев поведал, как пить алкоголь, чтобы вред для организма был не столь большой. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, эксперт советует: «После употребления одной дозы алкоголя (например, рюмки крепкого) следует сделать один глоток другой жидкости. Это необходимо, так как алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций».

Он добавил: «Не нужно запивать алкоголь сладкой газированной водой, так как она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль. Лучше употреблять обычную воду или добавлять в спиртное лед».

Эксперт отмечает: «Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда».

В тему: Американцы поведали, как спать правильно.

Тэги: алкоголь, здоровье, мир, нарколог

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