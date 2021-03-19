Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c 50-летием монашеского пострига

Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c 50-летием монашеского пострига

Александра Кудрявцева
19.03.21 12:15
179
Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c 50-летием монашеского пострига

Главное: Иерархи Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 50-летней годовщиной со дня монашеского пострига.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, 18 марта 1971 года в Троице-Сергиевой лавре послушник Орест Березовский принял монашеский постриг с именем Онуфрий, в честь преподобного Онуфрия Великого.

«Знаменательно, что это событие, определившее всю Вашу последующую жизнь, совершилось полвека тому назад в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. То было время нелегких испытаний для Церкви, время стояния за веру и евангельскую правду. Но Вы, как бесстрашный воин Христов, с терпением и упованием на Его милость с тех пор и доныне следуете по однажды избранному пути», — отметил в своем поздравлении Предстоятелю УПЦ Патриарх Кирилл.

Он пожелал Митрополиту Онуфрию «неоскудевающих сил, благодатной помощи свыше и преуспеяния в дальнейших трудах на пользу клира и многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви».

«Храня верность своему призванию и архиерейскому долгу, Вы не только евангельским словом, но и личным примером благочестия и смирения, любви к Богу и Церкви утверждаете канонические устои, возжигаете огонь веры в сердцах пастырей и пасомых, поддерживаете страждущих, укрепляете сомневающихся, утешаете малодушных. Всей совокупностью добрых деяний и благих начинаний Вы неустанно свидетельствуете нашим современникам о неодолимости вратами ада Церкви Христовой, Которая, по слову Священного Писания, есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3:15)», — подчеркнул Патриарх.

Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав в своем поздравлении пожелал Митрополиту Онуфрию «крепости сил и благодатной помощи Божией» в нелегком Предстоятельском служении украинскому народу.

«Вы приняли пострижение у раки великого наставника иночества — преподобного Сергия Радонежского и в его Троицкой обители постигали азы созерцательного, молитвенного жития. Там же Вы получили опыт административного послушания, будучи благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта школа во многом определяет и те Ваши личностные качества, благодаря которым Вы стойко ведете многострадальную украинскую паству к Свету Христовой Истины», — подчеркнул Митрополит Ростислав.

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий призвал верующих усилить пост и молитву, а также назвал перенесение крестного хода 21 марта в Киеве духовным испытанием.

В тему: Предстоятель УПЦ назвал отмену Крестного хода в Киеве духовным испытанием.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

19.03.21 09:23

Самодельные «Грады». Часть 1. Бывший СССР

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
19.03.21 10:03

Таблица коэффициентов УЕФА: падаем, чтобы подняться?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Мимика и жесты — вместо тысячи слов: Почему Зеленский врет, Порошенко манипулирует, а Марченко можно доверять
18.03.21 16:59

Мимика и жесты — вместо тысячи слов: Почему Зеленский врет, Порошенко манипулирует, а Марченко можно доверять

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.03.21 13:28

Американский спутник загадочно взорвался прямо на орбите Земли
19.03.21 12:46

Стало известно, как в этом году будет проходить церемония награждения «Оскаром»
19.03.21 12:27

Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
19.03.21 12:15

Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c 50-летием монашеского пострига
19.03.21 12:14

Для детей создадут специальный Instagram
19.03.21 11:56

Степанов честно признал, кто несет ответственность за медленный темп вакцинации в Украине
19.03.21 11:25

Американский диетолог составила список полезных продуктов, которые богаты калием
19.03.21 11:19

На Донетчине дети едва не сыграли в футбол боевой гранатой
19.03.21 10:45

Эксперты фиксируют катастрофический отток медицинского персонала на фоне эпидемии коронавируса в Украине
19.03.21 10:36

Названы фавориты Лиги Европы после вылета «Динамо» и «Шахтера»
19.03.21 11:56

Степанов честно признал, кто несет ответственность за медленный темп вакцинации в Украине
19.03.21 09:56

Жертвами коронавируса в Украине стали еще 262 человека
18.03.21 23:47

«Динамо» и «Шахтер» синхронно вылетели из Лиги Европы
18.03.21 19:01

Главные новости за 18 марта 2021 года
18.03.21 17:37

Имел право на самозащиту: Сергея Пашинского оправдали
18.03.21 15:54

В Украине стремительно растет количество повторных заражений коронавирусом
18.03.21 12:18

Киев усиливает карантин: стали известны ограничения, которые введут
18.03.21 10:17

Число больных COVID-19 в Украине продолжает неуклонно расти
18.03.21 09:51

Эпидемия COVID-19 подготовила очередной сюрприз для выпускников 4 и 9 классов в Украине
17.03.21 19:00

Главные новости за 17 марта 2021 года
14.03.21 09:32

Троих норвежских медиков госпитализировали с тромбами после вакцинации от коронавируса
14.03.21 11:57

Американцы поведали, как спать правильно
14.03.21 10:13

Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
13.03.21 17:07

Гривна начнет неделю с небольшого подорожания
16.03.21 05:17

Илон Маск официально стал королем
13.03.21 17:16

В Украине сильно испортится погода: повалит мокрый снег
13.03.21 15:16

В мире от ВИЧ-инфекции вылечился четвертый человек
13.03.21 14:29

На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ
14.03.21 11:24

Пенсионер в Англии случайно обнаружил на участке средневековый дворец
14.03.21 12:30

В «Динамо» назрел нешуточный конфликт между Луческу и самым высокооплачиваемым легионером
Фото и Видео
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
Появилось видео с места смертельного взрыва в Химках
На Донетчине дети едва не сыграли в футбол боевой гранатой
На Донетчине дети едва не сыграли в футбол боевой гранатой
Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса
Американцы провели успешные испытания ракеты для колонизации Луны и Марса
Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом
Появилось видео, как Россию заносит желтым снегом
Стало известно, как будет выглядеть «гибкий» iPhone
Стало известно, как будет выглядеть «гибкий» iPhone
В Киеве забитый алкоголем внедорожник на полном ходу влетел в остановившийся на светофоре грузовик
В Киеве забитый алкоголем внедорожник на полном ходу влетел в остановившийся на светофоре грузовик
Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине во всем сознался
Подозреваемый в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине во всем сознался
В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем
В Одессе женщина попыталась выбраться из квартиры по веревке, связанной из простыней. Итог предсказуем
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
В Хмельницком врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз
Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде
Появилось видео небольшого пожара в Верховной Раде
fraza.com
Новости блогосферы
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.