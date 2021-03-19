Степанов честно признал, кто несет ответственность за медленный темп вакцинации в Украине

Главное: Министр здравоохранения Максим Степанов возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть.

Детали: Ответственность за медленную вакцинацию лежит на местных властях. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами 19 марта, со следующей недели в ведомстве ожидают увеличение темпов вакцинации.

Как сообщает РБК-Украина, по его словам, вакцинация — это процесс, который должны выполнять на всех уровнях. «Я считаю, что это ответственность местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, остальными ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм», — заявил чиновник, добавив, что со следующей недели в Украине должны увеличиться темпы вакцинации за счет открытия кабинетов прививок.

«Мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки», — заключил Степанов.

В тему: 15 марта 2021 года главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медленные темпы проведения кампании по массовой вакцинации в Украине были запланированы изначально. «Нам нужно было запустить вакцинацию, чтобы не было срывов, чтобы не допустить программных ошибок, которые имели негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики», — объяснил он.