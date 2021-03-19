Жертвами коронавируса в Украине стали еще 262 человека

Главное: Жертвами коронавируса в Украине за сутки стали 262 человека. Заболели еще 15 850 людей.

Детали: COVID-19 в Украине не сбавляет свои страшные обороты. Данные на пятницу, 19 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выявили еще 15 850 случаев заразы. Госпитализация понадобилась 4 444 больным, а выздоровели 4 592 человека.

Проведено 115 274 тестов: методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 210), а также Львовской (1140), Киевской (1134) и Харьковской (1085) областях.

Жертвами заразы стали еще 262 человека. С начала пандемии умерли уже 29 515 людей.

За все время заболели 1 519 926 человек, а выздоровели 1 248 782 пациента.

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